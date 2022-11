Come riporta SportWitness, il Brighton sta preparando un’offerta per un pupillo di Roberto De Zerbi. Il club inglese sta muovendo i primi passi per sondare il terreno su Maycon, centrocampista brasiliano di proprietà dello Shakhtar Donetsk, attualmente in prestito (con scadenza gennaio 2023) al Corinthians. La squadra brasiliana difficilmente riuscirà a trattenere a titolo definitivo il giocatore che sarà così libero di tornare alla casa base ed essere messo sul mercato. Lo Shakhtar, dal canto suo, accetterebbe un’offerta tra i 7 e gli 8 milioni di euro. La formazione inglese prepara quindi l’assalto per gennaio.