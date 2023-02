Dopo sette partite consecutive senza sconfitta il Brighton di De Zerbi cade in casa contro il Fulham. Gli ospiti vincono 1-0 ma nel post partita l'allenatore italiano è una furia contro l'arbitro e se la prende anche con il responsabile degli arbitri inglesi Webb, che in settimana aveva fatto il giro dei club per spiegare agli allenatori alcuni dettagli sul regolamento: "Ho solo perso tempo - ha detto De Zerbi - L'atteggiamento dell'arbitro non mi è piaciuto, non credo che sia all'altezza di un campionato come la Premier. Se l'ho insultato? No, gli hosolo detto che in questa settimana ho avuto un incontro con il suo capo ma evidentemente sono state due/tre ore buttate".



PRESO IN GIRO - "Chiarisco: ok l'incontro se serve a qualcosa, ma poi bisogna dimostrare che in campo ci sarà un atteggiamento diverso. Non parlo di episodi particolari, ma di un atteggiamento generale dell'arbitro che non è stato corretto. Non sono venuto in Inghilterra per farmi prendere in giro e perdere tempo con riunioni inutili".