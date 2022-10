Per Roberto De Zerbi arriva la prima sconfitta in Premier League. Il tecnico italiano ha commentato ai microfoni di Sky Sport il k.o. per 1-0 arrivato contro il Tottenham: "Abbiamo disputato una partita fantastica. Il risultato non è giusto, a volte il calcio non lo è. Nel primo quarto d'ora ho commesso un errore io, perché ero convinto che Conte avrebbe optato per un 3-4-2-1, e invece ha schierato i suoi con il 3-5-2. Ma dopo i primi quindici minuti c'è stato solo il Brighton. Il calcio è lo stesso sia in Italia che in Inghilterra: è ingiusto".