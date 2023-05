Kaoru Mitoma è uno dei giocatori più in forma della squadra di De Zerbi, questa stagione. Il giapponese ha siglato 10 gol e servito 7 assist in 33 partite. Numeri che hanno mosso l'interesse di diversi club, tra cui il Manchester United e l'Arsenal. Nella conferenza stampa prima della partita contro il Wolverhampton, l'allenatore italiano si è espresso sui rumors che riguardano il suo giocatore: "Ha bisogno di restare qui un altro anno. Meglio per lui e per noi." Il venticinquenne ha il contratto in scadenza nel 2025 e, con molta probabilità, il prossimo anno andrà via per non perderlo a zero. Il suo valore è di circa 70 milioni di sterline.