Primo punto in Premier per Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, che dopo il 3-3 a Liverpool ha parlato così ai giornalisti presenti ad Anfield.



"Sono molto contento per la prestazione della mia squadra, abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo creato tante opportunità per andare a segno. A Potter va il merito di avermi lasciato una grande squadra. Trossard? Prima che andasse in Nazionale, gli ho mandato un messaggio dicendo che secondo me potrebbe segnare più gol di quanti ne fa già".