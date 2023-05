Il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo per 1-0 ai danni del Manchester United: "Sono davvero felice, per la prestazione e il risultato. C'è un Dio del calcio: meritavamo di vincere la semifinale ma abbiamo perso ai rigori, mentre oggi abbiamo vinto con un rigore. In entrambe le partite penso che abbiamo giocato meglio dello United. L'ultimo risultato è stato ingiusto. Rigore? Momento durissimo, ho preferito non vedere.