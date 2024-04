Brighton-Manchester City: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Sorpasso in vetta?

è il recupero della 29esima giornata di Premier League eall'Amex Stadium di Brighton le due formazioni allenate dasi giocheranno tre punti fondamentali per i percorsi di entrambi i club, ma soprattutto per la lotta al titolo del campionato. La gara era inizialmente prevista per il 17 marzo, ma era stata rinviata per gli impegni ravvicinati dei club in FA Cup. Con una vittoria i Seagulls riaprirebbero la rincorsa ad un piazzamento europeo, ma i Citizens in caso di successo tornerebbero in solitaria in cima alla classifica.

• Partita: Brighton-Manchester City• Data: giovedì 25 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Sky• Streaming: Sky Go e NOWBrighton & Hove Albion-Manchester City con calcio d'inizio all'Amex Stadium di Brighton a partire dalle 21 di giovedì 25 aprile 2024 sarà trasmessa in esclusiva tv in Italia da Sky che la farà vedere attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4k (201 e 213). In streaming la partita sarà visibile su smartphone, tablet, pc, console come Xbox e Playstation e dispositivi stick come Amazon Fire Stick e Chromecast attraverso le app di SkyGo e di Now.

La teleceronaca della partita sarà affidata a Federico Zancan che non sarà affiancato da una seconda voce.Partita di grandi assenze sia per De Zerbi che per Guardiola anche se sono i padroni di casa ad avere un elenco infortunati molto più ampio. Sicuramente out per i Seagulss saranno Enciso, Estupinan, Ferguson, March, Milner e Mitoma. Confermata per i citizens l'assenza di Erling Haaland mentre resta il dubbio per Phil Foden che sarà provato fino all'ultimo.MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Gvardiol; Rodrigo, Bernardo, De Bruyne; Doku, Alvarez, Foden. All. Guardiola.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Igor Julio, Dunk, Milner, March; Joao Pedro, Gross; Welbeck, Baleba, Mitoma; Adingra. All. De Zerbi.