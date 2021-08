Come riportato dal Sun, il Brighton avrebbe messo nel mirino Eddie Nketiah per rinforzare l'attacco. Il giovane giocatore dell'Arsenal non è una prima scelta di Arteta, che quindi potrebbe decidere di lasciarlo partire. Dopo la cessione di White proprio ai gunners, i seagulls hanno disponibilità e avrebbero pronta un'offerta di 20 milioni di sterline per assicurarsi il 22enne.