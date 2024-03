Brighton-Roma, formazioni ufficiali: Baldanzi e Azmoun dal 1', Paredes dalla panchina

Il Brighton di Roberto De Zerbi ospita la Roma di Daniele De Rossi, nel match valido per gli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dal 4-0 dell'andata in favore dei giallorossi: la Roma si affida a Azmoun dal primo minuto, così come Baldanzi. Non gioca Paredes, che parte dalla panchina, mentre De Zerbi lancia Lallana insieme a Adingra e Enciso alle spalle di Welbeck.



Queste le formazioni ufficiali:



BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, Van Hecke, Estupinian; Gilmour, Gross; Lallana, Enciso, Adingra; Welbeck. All. De Zerbi



ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Bove, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, Zalewski. All. De Rossi