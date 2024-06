Eriksen agli Europei tre anni dopo il malore: il ritorno dopo il grande spavento

Getty Images

Difficilmente nella sua mente non potranno riaffiorare ricordi.a Copenaghen, il debutto a Euro 2020 (disputato nel 2021 a causa del Covid) e quei momenti di grande paura., in occasione dell’ultima edizione della competizione. Un episodio che ha segnato la carriera e l'esistenza del centrocampista danese, che oggi chiude un cerchio in Slovenia-Danimarca.In occasione di, gara valida per il primo turno del Gruppo B, Christian Eriksen si avvicina al fallo laterale per ricevere lo scambio col compagno di squadra ma, improvvisamente, cade a terra, privo di sensi. Per il centrocampista, che a quel tempo militava nell’Inter,. A seguire minuti di grande paura: i giocatori della Danimarca a fare da scudo, i tifosi pietrificati sugli spalti e in attesa di novità. Rianimato da un defibrillatore, Eriksen esce dal campo cosciente.

Eriksen ha parlato nei giorni scorsi, ricordando proprio l’episodio che ha segnato la sua vita: “Il malore di 3 anni fa? Sono passati tre anni. Nel frattempo sono successe tante cose e, quindi, non ci penso ogni giorno. Sinceramente. Non vedo l'ora di giocare a calcio e penso agli aspetti positivi”.Oggi Christian Eriksen milita nel. Il centrocampista classe 1992, che si appresta a scendere in campo a Euro 2024 in Slovenia-Danimarca, è tornato in campo grazie al defibrillatore cardiaco sottocutaneo installato nel suo corpo. Prima il, poi i Red Devils, nel percorso verso la normalità. Un cerchio che si chiude ufficialmente oggi, in occasione del debutto agli Europei, tre anni dopo il grande spavento.