Brighton-Roma: Lukaku è quasi out. Allenamento individuale per Big Rom

Ultimo allenamento a Trigoria per la Roma di Daniele De Rossi che nel pomeriggio si imbarcherà per Londra per poi raggiungere Brighton dove domani sera dovrà difendere il 4-0 dell'andata e accedere ai quarti di finale di Europa League. Nella seduta di rifinitura aperta per 15' alla stampa spicca l'assenza di Romelu Lukaku che quindi non partirà per Brighton e osserverà un turno di riposo. Il belga sta svolgendo lavoro individuale, De Rossi stasera spiegherà il motivo della scelta dopo aver parlato con l'attaccante che potrebbe comunque partire per l'Inghilterra dove lo attendono con ansia.



DYBALA - Il tecnico ha ritrovato invece ancora Paulo Dybala che era uscito per un leggero affaticamento a Firenze. L'argentino è disponibile, anche se la sua presenza dal 1' è tutt'altro che scontata. Non sono presenti Chris Smalling e Renato Sanches, oltre ovviamente a Kristensen che è peraltro escluso dalla lista Uefa. Previsto un mini turnover col ritorno di Bove al posto del diffidato Cristante e di Azmoun al posto di Lukaku.