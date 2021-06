Secondo quanto riportato da The Argus, il Brighton ha intavolato una trattativa per trattenere Danny Welbeck. L'attaccante ha il contratto in scadenza il 30 giugno e i sei gol messi a segno nei sei mesi trascorsi con i seagulls, uniti alla tranquillità che ha portato nello spogliatoio, hanno convinto la dirigenza a trattare il rinnovo della punta inglese.