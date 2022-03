di categoria della prossima estate in Slovacchia. E la partenza dinell'ultimo turno di qualificazione - che ha preso il via ieri in Finlandia - è stata estremamente convincente,che ha fatto accarezzare l'idea agli Azzurrini di Carmine Nunziata di esordire con 3 punti di fondamentale importanza. Il ragazzo di Verbania, tra gli assoluti protagonisti con la maglia delle selezioni giovanili negli ultimi anni (fu tra i migliori nel Mondiale Under 17 di tre anni fa in Brasile, chiuso con 3 reti),e dare una svolta alla propria carriera.- "", ha confermato il classe 2003 di origini ivoriane in un'intervista delle scorse settimane a Cronache di Spogliatoio. E dopo una prima annata di apprendistato,dell'amico Sebastiano Esposito, che al contrario sta vivendo un'annata caratterizzata da più ombre che luci e da una difficoltà di mantenere una regolarità di rendimento e di comportamenti.e con una media di un gol ogni 99 minuti. Numeri che raccontano di una capacità di essere mentalmente sempre sul pezzo, una qualità che il ragazzo sta affinando grazie anche ai consigli di una guida esperta come l'ex centrocampista di Napoli, Parma, Torino e Bologna Blerim Dzemaili, rientrato in patria per chiudere la carriera con la vittoria di un titolo che a Zurigo manca da qualcosa come 13 anni.. La strada da percorrere per affermarsi in maniera definitiva nel "calcio che conta" è ancora molta e passa anche da decisioni forti, drastiche e forse impopolari, come quella di rifiutare un periodo di apprendistato ai margini della prima squadra o una serie infinita di prestiti, la strategia spesso privilegiata dai grandi club, tra cui l'Inter. Una scuola di sport e di vita, come lo è stata per Bonazzoli e Pinamonti nel recente passato e lo è tuttora per Esposito, Mulattieri e Satriano: personaggi in cerca d'autore, accomunati dalla voglia di fare gol e di essere protagonisti. Come Gnonto.