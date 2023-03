Era la prima con gli, dopo aver impressionato con l'Under 19 e soprattutto in Serie A con l'altro azzurro, quello più scuro dell'Empoli. Per poi passare a un azzurro più chiaro come quello del Napoli, magari con uno scudetto sul petto? E' ancora presto per dirlo, macon lo 0-2 rifilato alla Serbia in amichevole, in preparazione di un Europeo di categoria, quello di quest'estate in Romania e Georgia, che lo vedrà sicuramente tra i giocatori da tenere d'occhio.I primi 20 minuti di Serbia-Italia sono stati letteralmente: un tiro fuori misura, una parata da applausi e una un po' meno difficile di Filip Stankovic, un salvataggio a corpo morto di un difensore dopo un dribbling in un fazzoletto e una deviazione in angolo su un tiro a giro.. Che arriverà, magari tra qualche giorno contro l'Ucraina nell'ultimo test, turnover di Nicolato permettendo."Ho un armadio con tutte le maglie che ho indossato in questi anni: spero di collezionarne sempre di più, a cominciare da quella dell'Under 21". Obiettivo raggiunto, mamenzionato ai canali ufficiali della FIGC qualche giorno fa. L'interesse degli azzurri di Campania è noto da tempo, masia per la società di De Laurentiis sia per qualsiasi altro top club volesse assicurarsi questo trequartista dalla classe rara:lasciandolo fino ad allora in prestito in Toscana. Certo, sempre che non arrivino offerte indecenti per un ragazzo di 20 anni il cui valore è difficilmente quantificabile perché in continua crescita. Il Napoli è forte della presenza in rosa di giocatori con lo stesso agente: Meret, Gaetano e Bereszynski. Ma anche ile il Bsi sono presentati al Castellani per visionare da vicino le giocate del ragazzo. Per ora azzurro Empoli e Under 21, un domani azzurro Italia e... chissà se il colore del club sarà poi così diverso.