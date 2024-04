Brindisi-Turris: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Brindisi-Turris in diretta su SKY

L'deldi, tra le partite in calendario, offre anche l'incrocio traSe i pugliesi sono già retrocessi in D e si ritrovano in un caos fatto di problemi societari e penalizzazioni, i corallini hanno la possibilità di salvarsi evitare i Playout vincendo sul campo dell'ultima della classe e senza dipendere da ciò che faranno le rivali (Catania, Monopoli, Monterosi e Potenza).Brindisi-Turris si gioca sabato 27 aprile 2024, allo stadio 'Fanuzzi' di Brindisi, alle ore 18:30.Brindisi-Turris sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 258), nonché in diretta streaming su NOW e Sky Go.: Saio; Calderoni, Bonnin, Monti; Valenti, Speranza, Petrucci, Pinto, Falbo; Bagatti; Trotta.. Losacco.: Marcone; Cocetta, Ricci, Panelli; Saccani, Pugliese, Casarini, Scaccabarozzi, Contessa; De Felice, Jallow.. Menichini.