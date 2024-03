Serie C, playout 2024: date e regolamento, in che caso non si disputano

Chi retrocederà in Serie D al termine della stagione? Alla fine della regular season, fissata per domenica 28 aprile 2024 con la 38ª e ultima giornata, saranno tre le retrocesse: le ultime classificate dei tre gironi, che scenderanno direttamente di categoria. Vi si sommeranno poi altre 6 squadre, che saranno determinate dai playout di fine stagione. Di seguito tutte le date e il regolamento.



LE DATE - Le date dei playout sono già state rese note prima dell’inizio del campionato, con un comunicato della Lega Pro dello scorso 7 agosto. Le squadre impegnate negli scontri salvezza scenderanno in campo due settimane dopo l’ultima partita di regular season: le sfide d’andata si giocheranno sabato 11 maggio 2024, col ritorno fissato per la settimana successiva, a sabato 18 maggio.



Gara di andata dei playout: domenica 12 maggio 2024

Gara di ritorno dei playout: domenica 19 maggio 2024



IL REGOLAMENTO - Veniamo ora al regolamento della fase playout. Questa coinvolgerà 4 squadre per ogni girone, ovvero quelle classificate dal 19° al 16° posto. Gli incroci opporranno le penultime alle quintultime e le terzultime con le quartultime, Saranno scontri ad andata e ritorno, con la seconda partita che si giocherà in casa della squadra meglio classificata. Al termine della doppia sfida la squadra che ne uscirà sconfitta retrocederà, mentre l’altra conquisterà la salvezza. In caso di parità dopo i 180 minuti rimarrà in Serie C la squadra meglio piazzata in classifica al termine della regular season. Non tutte le sfide playout devono essere necessariamente disputate: nel caso in cui il distacco in classifica tra penultima e quintultima risulti di 8 punti o superiore, queste due squadre non si affronteranno per la salvezza, ma retrocederà direttamente in Serie D la penultima classificata. Allo stesso modo, retrocederebbe direttamente la terzultima nel caso in cui il distacco dalla quartultima fosse di almeno 8 punti.