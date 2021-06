Christian Brocchi è stato il primo allenatore a lanciare Manuel Locatelli in Serie A: "Dovetti convincerlo a sporcarsi un po’ di più i pantaloncini - le sue parole a Gazzetta -. Giocava solo ed esclusivamente sulle sue qualità, sulle azioni singole. Ma non basta nel calcio di oggi. E allora l’ho aiutato a capire quanto è importante il sacrificio per la squadra. Per arrivare ad alti livelli serviva sacrificarsi un po’ di più anche senza palla tra i piedi. E lui col tempo ha alzato anche il livello agonistico oltre a quello tecnico. Allegri? Max è un allenatore bravissimo con tante certezze e esperienza. Lo aiuterà a fare un altro passetto in avanti. Se proprio devo trovare una cosa in cui può ancora migliorare è segnare qualche gol in più".