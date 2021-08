Mancano poche ore alla chiusura del mercato e poi Ausilio e Marotta si dedicheranno ai rinnovi. Sulla lista ci sono quelli di Brozovic e Barella, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il croato guadagna 3,5 milioni e potrebbe arrivare a guadagnarne 4,5 netti dal prossimo campionato. Stesso discorso (e cifra) per Barella, che invece oggi guadagna 2,5. L’intenzione dell’Inter è di accelerare i lavori in corso e definire il prima possibile i nuovi accordi, anche per permettere a Inzaghi di lavorare con tutta la serenità possibile. Brozo e Barella sono orami inseparabili anche sui social, dove gli sketch del croato che urla «Barellino... dove sei» sono diventati un appuntamento fisso per i fan. Sul campo, invece, la loro intesa ha permesso all’Inter di tornare sul tetto d’Italia. Fondamentali, in campo e nello spogliatoio. Con la stessa fame di successi e la voglia di continuare a vincere insieme in nerazzurro”.