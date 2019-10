Quell'aereo che doveva portarlo a Siviglia sembra lontano una vita., uno degli irrinunciabili dai primi giorni di ritiro fino al ciclo tostissimo chiuso con Barça e Juve dove il croato ha inevitabilmente pagato dazio in termini di stanchezza., Conte lo considera incedibile proprio come la società che conta su di lui, Brozovic è ritenuto un centrocampista oggi di massimo valore internazionale e per questo- Nell'accordo con Brozovic, infatti, c'è tutt'oggi unache lo renderebbe appetibile per molti club; una cifra ovviamente considerevole, ma che la dirigenza nerazzurra spinge perin ottica prezzo di Marcelo per l'estate che verrà. L'idea infatti è di andare avanti con lui e; il croato ha dato la sua apertura a parlarne, l'ingaggio dasarà un altro tema delicato da affrontare. Ma soprattutto quella clausola su cui gira il contratto che l'Inter vuole modificare al più presto. Perché nella testa di tutti nel club c'è un'idea chiara e precisa: Brozovic non si tocca.