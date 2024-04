Juvemania: tutto da buttare, tranne la finale. Allegri non si snatura e dirà addio, ma ha una rosa senza personalità

Marcello Chirico

29 minuti fa



Cosa c'è da conservare in questa ennesima sconfitta della Juventus? Il biglietto per la finale di Coppa Italia.



Il resto è tutto da buttare, perché la prestazione è stata identica a tutte quelle che l'hanno preceduta, ovvero pessima. La squadra è stata messa in campo con l'intento di evitare di prendere 2 gol dalla Lazio, ma il piano gara è saltato dopo appena 49 minuti. E sarebbe potuta finire anche peggio se Castellanos, improvvisamente risvegliatosi dopo una stagione incolore (5 soli gol per lui fino a ieri sera ), oltre alla sua doppietta avesse segnato pure la terza rete che avrebbe qualificato i laziali.



Invece a segnare è stata la Juve, tornata a schierare nei 10 minuti finali il tridente. La solita mossa disperata già utilizzata da Allegri a Cagliari, ma col modulo più offensivo è arrivata la rete qualificazione di Milik. Questo a dimostrazione che se questa squadra avesse osato maggiormente anche durante il resto della stagione, forse qualche vittoria in più sarebbe arrivata, insieme ai punti. Ma purtroppo Allegri non è questo, non si snatura: prova ne sono il fatto che abbia schierato dall'inizio uno come Alex Sandro, esperto quanto si vuole ma che solo il tecnico livornese considera ancora affidabile (il 1° gol di Castellanos nasce da un suo errore di marcatura), così come, appena raggiunto il 2-1, l'aver sostituito subito Chiesa aggiungendo a centrocampo Alcaraz.



Perchè il suo DNA è quello e non lo schiodi. La fase difensiva prima di tutto. Ma il calcio cambia e anche la Juve vuole cambiare, quindi anche se verrà conquistata la 15° Coppa Italia le strategie future non cambieranno: andrà via Allegri, arriverà Motta, e verrà messa mano pure alla rosa. Che ha palesato in questi mesi la sua mediocrità, oltre ad una scarsa personalità: non è possibile siano necessari sempre 2 ceffoni (prima a Cagliari, poi con la Lazio in Coppa) per svegliarsi. L'allenatore ha le sue responsabilità, ma anche i giocatori ci mettono sempre del loro.