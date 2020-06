Vietato sbagliare. L'Inter è obbligata a vincere il recupero con la Sampdoria per risalire a -6 dalla Juventus prima in classifica e provare a dare un senso a questo campionato. Per la prima volta in questa serie A, Antonio Conte non potrà contare su Marcelo Brozovic e Stefano Sensi, fermi ai box per infortunio. Entrambi non sono scesi in campo soltanto due volte in stagione: a San Siro con la Fiorentina in Coppa Italia e a Razgrad contro il Ludogorets in Europa League. I nerazzurri hanno vinto queste due partite anche grazie a Christian Eriksen. Entrato dalla panchina appena prima del gol della vittoria per 2-1 segnato da Barella contro i viola e autore della rete del vantaggio nel successo per 2-0 in Bulgaria.



I tifosi nerazzurri non potranno ammirarlo dal vivo perché si gioca a porte chiuse (e col lutto al braccio per la morte di Mario Corso), ma nella prima giornata d'estate domenica sera sarà la sua prima partita da titolare a San Siro in Serie A. La seconda presenza di campionato in casa dopo il derby vinto in rimonta col Milan, quando centrò l'incrocio dei pali su calcio di punizione a Donnarumma battuto. Conte punta su di lui: "Eriksen si è totalmente ambientato". Il 28enne centrocampista danese, arrivato a gennaio per 20 milioni di euro dal Tottenham, è chiamato a prendersi sulle spalle il centrocampo dell'Inter. Con Barella e Gagliardini o Borja Valero.