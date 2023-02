L'Inter ha recuperato Brozovic, il croato è partito titolare dopo la lunga convalescenza e ha dimostrato di non essere ancora al 100%. Sostituito, il centrocampista è tornato in panchina tutt'altro che soddisfatto, scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come ormai Inzaghi abbia trovato altri leader.



“L’Inter ha ritrovato anche la regia di Brozovic che non partiva titolare dal 18 settembre, proprio a Udine. Ha confermato la sua convalescenza ed è uscito col muso, quando è stato sostituito. Anche Lukaku, rigore a parte, ha fatto il minimo. La notizia non è il recupero dei due titolari (ex?), la notizia è la conferma che oggi l’Inter è saldamente nelle mani di un triangolo di potere: Mkhitaryan, Calhanoglu, Lautaro. Il primo, ormai intoccabile per Inzaghi, è stato il migliore e ha segnato il gol del 2-1. Calha e il Toro, entrati a metà ripresa con il risultato in bilico, hanno dato il colpo di frusta alla partita”.