Marcelo Brozovic è nella lista dei desideri di Xavi per rinforzare il suo Barcellona dopo l'addio di Sergi Busquets. Per il centrocampista croato dell'Inter c'è anche l'interesse degli arabi dell'Al Nassr, disposti, questi ultimi, a mettere sul tavolo una cifra considerevole.



Secondo quanto riporta oggi Mundo Deportivo, il club blaugrana, è pronto a inserirsi nella trattativa, ma la potenzialità ecnomica del club saudita è un ostacolo di non poco conto