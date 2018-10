, il giorno prima della sfida contro la Spal. Dopo l’allenamento odierno, Luciano. Niente Brozo a Ferrara, Spalletti è costretto a cambiare almeno un elemento della sua cerniera di centrocampo. Matias Vecino al momento non sembra in discussione per domani, maNon Radja Nainggolan, confermato da trequartista, ma salvo. Lo spagnolo è in netto vantaggio su Roberto Gagliardini per giocare dall’inizio in mediana. Quel Borja che - a 33 anni già compiuti -, è stato chiesto oggi a Luciano Spalletti in conferenza stampa. L’allenatore dell’Inter non ha fatto il nome di Lautaro Martinez, neanche quello di Matteo Politano. Ha fatto il nome di Borja Valero, senza pensarci due volte, senza troppi giri di parole. “Io sono sempre un po’ innamorato dei miei giocatori. Rimanere stupiti diventa difficile perché sono quasi al massimo come predisposizione.(sorride, ndr) allenarsi così. Però ha quel passato lì che sta fuori 4-5 partite e in 5 minuti riesce a fare la differenza,. Quindi dico Borja Valero”., per un totale di meno 100 minuti, 95 per la precisione. Poco più di un’ora in campo con la maglia dell’Inter, ma di grande qualità., subentrando sempre in modo positivo e dando all’Inter quel qualcosa in più. Cosa? Ciò che non è riuscito a dare Roberto Gagliardini quando è stato chiamato in causa., ora Spalletti è pronto a puntare ancora sul “45enne nerazzurro”. D’altronde l’ha voluto proprio l’allenatore toscano due estati fa (in precedenza lo voleva anche alla Roma): è arrivato su sua precisa indicazione per circa 6 milioni di euro dalla Fiorentina,@AleCosattini