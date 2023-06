proprio questa estate. Per il centrocampista croato si era già parlato di Barcellona, in un ipotetico scambio con Franck Kessie, ma questa trattativa non è mai decollata per via degli alti compensi del centrocampista ivoriano.L’Al Nassr è fortemente interessato alle prestazioni di Brozovic e un primo approccio con i nerazzurri è già partito:Ma la base della trattativa è seria e si può sicuramente procedere se gli arabi si mostreranno collaborativi in tal senso.che i nerazzurri risparmierebbero.L’operazione cessione può partire, anche perché nella lista degli incedibili stilata da Inzaghi, non compariva il nome del centrocampista croato. Ma adesso la palla passa proprio a Brozovic che, forte di un contratto di altre tre stagioni, dovrà scegliere se sia il caso di trasferirsi a Riad. Non c’è niente di scontato,