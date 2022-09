In quello che si presenta come uno dei momenti topici della stagione, l'Inter dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic. La brutta notizia era arrivata già domenica sera, quando dopo appena 19 minuti della sfida tra Croazia e Austria, il centrocampista nerazzurro ha lasciato il campo per un guaio muscolare. I primi accertamenti svolti in nazionale avevano già lasciato intendere che i tempi di recupero non sarebbero stati brevi e gli esami svolti quest'oggi alla clinica Humanitas hanno confermato che il problema è piuttosto serio.



TEMPI DI RECUPERO - Brozovic rischia almeno un mese di stop: l'Inter spera di averlo a disposizione per lo scontro diretto contro la Juventus. Un infortunio, quello di Brozovic, che ha fatto arrabbiare molto dirigenza e allenatore. Il calciatore non era al meglio già da qualche giorno e ad Appiano si auguravano che Brozovic ascoltasse il proprio corpo, magari saltano la prima partita al fine di riposare, giocando invece la seconda. Non è stato così, Brozovic ha voluto rischiare e alla fine è arrivato uno stop che per l'Inter non sarà semplice da gestire. Il club nerazzurro rivaluterà la condizione fisica del calciatore croato con nuovi esami già programmati per la prossima settimana.