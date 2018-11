, quella che da sola può decidere una stagione di gioie e sfottò. Il derby a Genova è sentito com in poche altre città italiane. E stasera ci sarà una ragione in più per avvertire l’emozione nell’aria di Marassi. Il calcio, per una volta, c’entra relativamente., come avvenuto già dopo le tre grosse alluvioni avvenute tra il 2010 e il 2014.oppure in occasione dele tanti altri.Sport e musica non riporteranno indietro vittime e non ricostruiranno ponti ma possono unire, alleggerire il clima ed essere di conforto in fase di ricostruzione. E lo possono fare soprattutto acon chiari riferimenti a una letteratura di rottura, fatta di realismo, strada e anarchia. Ne facevano parte il sampdoriano, coinvolto dal Grifone al punto da arrivare ad affermare di non essere emotivamente in grado di scriverne una canzone. Anche se, in realtà, un’eccezione l’ha fatta, connel secondo disco di quest’ultimo. Proprio Baccini raccontò di aver vissuto in prima persona lo sconvolgimento di Faber alla notizia cheNon è sampdoriano, ma ha mostrato la sua, aveva risposto Calcutta. Chissà cosa ne avranno pensato gli Ex-Otago, importanti esponenti come Calcutta della nuova scena indie italiana, genoani doc e che al quartiere di Marassi, dove stasera ci si aspetta il solito spettacolo da derby della Lanterna, hanno addirittura dedicato un album intero.