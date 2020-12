Il gioiellino del Bruges, Charles De Katelaere, ha parlato ai microfoni ufficiali del club belga. Ecco come si è espresso sul gol segnato contro lo Zenit e sulla sfida contro la Lazio: "Sul primo gol la palla mi è caduta in piedi e l'ho calciata bene. Un traguardo importante, ne sono molto contento. Adesso devo ancora segnare contro le altre squadre, a partire dalla prossima settimana. Giocheremo l'ultima partita del girone contro la Lazio. Dobbiamo andare a Roma con fiducia. Qui in casa avremmo potuto batterli. Daremo tutto".