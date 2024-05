Bruges-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Arthur dal 1', Bonaventura neanche in panchina

si affrontano alle 18.45 al Jan Breydelstadion di Bruges nella semifinale di ritorno della. Si riparte dal 3-2 per la viola dell'andata, arrivato grazie al gol in extremis di Nzola (di Sottil e Belotti le altre due reti dei toscani, Vanaken e Thiago per i belgi).Doppio risultato a disposizione per la squadra di Vincenzo Italiano, che potrà pareggiare o vincere per accedere alla finale che si giocherà il 29 maggio 2024 all'AEK Arena di Atene.Quella di Nicky Hayen, invece, è costretta alla rimonta: dovrà vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare il risultato e passare il turno, oppure vincere con un gol di scarto per portare la sfida ai supplementari.

- Il Bruges conferma Thiago e Jutgla in attacco, non c'è Skov Olsen. Italiano si affida ad Arthur accanto a Mandragora, Bonaventura non ce la fa e non va neanche in panchina.: Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Odoi, Vetlsen, Vanaken; Skoras, Thiago, Jutgla.. Hayen.: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.. Italiano.