Carl Hoefkens, tecnico del Brugge, ha parlato dopo il pareggio contro il Bayer Leverkusen, in Champions League: "Il nostro obiettivo era vincere e assicurarci così il primo posto nel girone. Non ci siamo riusciti ed è per questo che sono un po' deluso questa sera. Ma in generale, se analizziamo la nostra campagna europea, come club belga dovremmo essere estremamente orgogliosi di questo risultato. Agli ottavi possiamo giocarci le nostre possibilità contro qualsiasi avversario. Ma dobbiamo anche essere realisti: sarà un compito estremamente difficile contro chiunque. Ce la giocheremo con i migliori club al mondo, ma ci faremo trovare pronti".