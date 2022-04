Bruna Luccas è una delle modelle di fitness più seguite del web. Messicana ma nata in Brasile ha iniziato il lavoro di personal trainer quasi per caso, quando ancora lavorava da McDonalds a San Diego e ha scelto di postare una sua foto in bikini davanti alla griglia. Da allora il boom di like e follow, per lei che si sente orgogliosamente messicana, ma che fa della sua vita in bikini il suo punto di forza. La conoscevate? Eccola nella nostra gallery