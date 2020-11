Bruno Alves avvisa la Roma. Il difensore del Parma, in un'intervista a la Gazzetta dello Sport, parla anche della sfida di domenica prossima con i giallorossi: «Partite facili non ce ne sono. La Roma è fortissima, ma noi vogliamo vincere: lo dico chiaro e tondo - le sue parole - Loro hanno già recepito le idee di Fonseca, un allenatore che conosco bene: siamo stati avversari quando giocavamo in Portogallo, e il suo assistente Nuno Campos è stato mio compagno di squadra. Quindi, per me, una sfida nella sfida».