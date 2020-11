Il 38enne difensore portoghese del Parma, Bruno Alves ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Mi trovo bene. Lavorare assieme ai giovani è bello, anch'io mi sento più giovane. Posso trasmettere la mia esperienza, posso spiegare e far vedere loro la mia cultura dell'allenamento. Il desiderio è che il Parma torni a essere riconosciuto per i suoi valori tecnici a livello mondiale".



"Quando mi definiscono onesto e gentile sono soddisfatto, mi rivedo in questi aggettivi. Sono troppo esigente. Con me e, di conseguenza, con chi mi è vicino. E poi, spesso, mi arrabbio: insomma, mi 'accendo' facilmente. In Portogallo c’è un detto: la miglior difesa è l'attacco. La penso così. Però, in tutto, serve equilibrio. Nella vita come nel calcio. L'ambizione è la lezione più importante. Voglio sempre migliorarmi, ogni cosa faccia".