Bruno Conti: 'De Rossi allenatore vero, mi ricorda Ancelotti. E su Politano...'

Brunosi è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. L'ex campione romanista, oggi responsabile del settore giovanile, ha parlato della sua carriera e non solo. Ecco le sue parole«Non mi sentivo pronto, ma il Barone me lo disse all’ultimo, fu questo il segreto».«Soprattutto se penso che ho realizzato il sogno di mio padre, che era un tifoso romanista e ha cresciuto sette figli. Ho giocato, allenato i ragazzi, la prima squadra, ho fatto II direttore tecnico e del settore giovanile: quando potevo essere d’aiuto non mi sono mai tirato indietro».

«Il problema è spiegarlo ai genitori. Noi siamo cresciuti In strada, pensando solo a divertirci. Oggi se a11 anni un bambino viene selezionato c'è un’esasperazione incredibile. Si pensa solo al risultato, a litigare e a sovrastare gli altri, invece di far capire poche cose, ma con chiarezza».«L'importanza della scuola, prima di tutto. Poi che il calcio e lo sport vanno vissuti come divertimento. Se uno è bravo, arriva. Io sono stato bocciato a diversi provini, ma non mi pesava e il giorno dopo ero a giocare con gli amici»

«La prima convocazione con il Lussemburgo fu un sogno e dalla seconda con la Danimarca non sono piu uscito: vincere il Mondiale significa ricevere ancora oggi lettere da Giappone, dalla Cina, dalla Croazia. Vuol dire lasciare un segno nella gente».«Nessun italiano in tre anni consecutivi ha vinto Mondiale, scudetto e Coppa del Campioni e io ci sono andato molto vicino. Ma lo sport è fatto di gioie e dolori: questi te li porti dietro, bisogna accettare le sconfitte e reagire, perché il calcio bello comunque».

«Per me Daniele è sempre stato un allenatore in campo, per l'intelligenza tattica e per le scelte che faceva: quando vedevo Ancelotti in campo avevo la stessa sensazione. Poi è un grande uomo, mai banale: ha preso la squadra in un momento delicato e si sta dimostrando un allenatore vero, preparato in tutto. Sono contentissimo per lui».«Politano era considerato come me, troppo gracile. Nessuno ci credeva invece è arrivato dove è arrivato. Ma quello che mi ha dato più soddisfazione di tutti è proprio De Rossi: lo avevamo preso come attaccante, poi è stato spostato in mediana ed è diventato grande. Anche per questo vederlo oggi sulla panchina della Roma è speciale».