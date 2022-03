Bruno Conti, leggenda della Roma e della Nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino, nella quale ha parlato anche dei giallorossi, in particolar modo del suo capitano Lorenzo Pellegrini: "Non è solo per un legame affettivo, ma è difficile non restare estasiati davanti al capitano della Roma Lorenzo Pellegrini”. Il rapporto tra i due è molto stretto visto che è stato proprio Bruno Conti ha portare l'attuale numero 7 giallorosso nelle giovanili della Roma quando non aveva ancora 10 anni.