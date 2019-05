Bruno Fernandes, centrocampista dello Sporting Lisbona, oggetto del desiderio del Manchester City e del Paris Saint-Germain, parla a De Cadeirinha del suo modo di giocare: "Ai miei colleghi dico spesso che la mia prima opzione di passaggio a volte non è la migliore. Molte volte c'è un movimento che non è stato rispettato, perché arretra i giocatori ma crea uno spazio migliore per un altro compagno di squadra. In questo sono come Xavi e Iniesta, dobbiamo muovere il pallone e non muoverci noi con lui".