All’interno dell’edizione odierna di Tuttosport, a poco piu di 24 ore dal terby di Torino, l’ex difensore Pasquale Bruno ha avuto modo di dire la sua su alcuni possibili protagonisti della sfida: dall’ex granata Bremer a Dusan Vlahovic, che a suo modo di vedere ancora non convince. Queste le sue parole:



“Come valuto il passaggio di Bremer alla Juventus? Ormai non decide il giocatore, ma il procuratore. I giocatori sono molto influenzati dagli agenti. Il suo alla fine gli avrà detto: la Juve offre le condizioni migliori sia a te sia al Torino, altro che l’Inter. Per cui posso persino perdonarlo. In ogni caso, secondo me ha fatto la scelta sbagliata. E non solo per come sta andando la Juve. Anche per come sta giocando lui. L’ho visto spaesato. Deve giocare a zona, ma non è abituato. Bremer da anni era abituato a marcare a uomo, a seguire dappertutto un attaccante. A zona perdi qualcosa, non hai più il contatto diretto con un uomo di riferimento. Difatti l’ho visto spesso in difficoltà. Un po’ spaesato, appunto. Belotti si è comportato molto peggio. Per mesi con il suo silenzio si è mostrato irrispettoso nei confronti dei tifosi e dell’amore cieco che provavano per lui da anni. Avrebbe potuto e dovuto dire la verità, a testa alta”



L’ex difensore della Fiorentina ha anche avuto modo di analizzare le prestazioni di Vlahovic, ancora non pienamente al top della forma: "Mi davano del pazzo, un anno fa: oggi un po’ di meno? Continuo a dire che, a quelle cifre, il vero affare l’ha fatto la Fiorentina. Vlahovic è un buon giocatore ma tanto sopravvalutato, non un campione. E non vale l’ingaggio mostruoso che ha. E la spesa che la Juve ha dovuto sostenere. Come per Locatelli e altri".