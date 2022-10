Vincere per dimenticare. La Fiorentina di Vincenzo Italiano vuole voltare pagina in fretta dopo la brutta sconfitta per 0-4 contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato.: quarta giornata del gruppo A, nel quale i viola sono secondi a 4 punti, -3 dal Basaksehir di Stefano Okaka ( la nostra intervista ), +1 dagli Hearts e +2 sui lettoni dell'RFS.- Ecco perché quella di oggi è una partita importante per la qualificazione alla fase successiva della Conference, nella quale nell'ultima giornata i viola hanno vinto 3-0 proprio contro gli scozzesi.: in campo Gonzalez, Jovic - confermato - e Kouamé, in porta c'è Gollini e davanti a lui - da destra a sinistra - Terzic, Milenkovic, Igor e Biraghi. In mezzo al campo Amrabat, con ai lai Barak e Mandragora.: Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Kouame.: Italiano.: Gordon; Atkinson, Kingsley, Cochrane, Halliday; Devlin, Haring, Grant; Forrest, Humphrys, McKay.: Neilson.