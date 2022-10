L'ex calciatore brasiliano della Roma, Bruno Peres è stato assolto dal giudice monocratico della Capitale con la formula "per particolare tenuità del fatto", in relazione all'incidente che lo vide protagonista nel febbraio del 2018 nella zona delle Terme di Caracalla, come riporta Leggo.Commenta per primoIntorno alle 5 del mattino del 5 febbraio di quattro anni fa, il terzino perse il controllo della Lamborghini su cui viaggiava e finì contro un albero. Al calciatore venne ritirata la patente perché trovato positivo all'alcoltest con un tasso intorno all'1,9. Nello schianto non rimasero coinvolte altre persone ma Peres venne denunciato per guida in stato di ebrezza. La sentenza arriva pochi giorni dopo la morte di Francesco Valdiserri, investito proprio da una ragazza in stato d'ebrezza peraltro con un tasso alcolico inferiore a quello di Peres. Gli appelli servono a qualcosa?