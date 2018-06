La trattativa tra Torino e Roma per il passaggio in granata di Bruno Peres si è ora trasformata in una vera e propria telenovela. Negli scorsi giorni sembrava che per l'annuncio ufficiale dell'acquisto dal parte del club di Urbano Cairo fosse solamente questione di ore, invece tutto è slittato a data da destinarsi.



A causa di alcuni problemi personali, infatti, il terzino non ha ancora firmato il nuovo contratto con il Torino ma ha chiesto ai dirigenti granata di poter rimandare il tutto e di poter restare qualche giorno in più in Brasile per delle questioni personali. L'affare tra la società granata e quella giallorossa è però ancora in piedi e ora si attendono novità.