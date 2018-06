Terminato il prestito al Crotone, Arlind Ajeti è ora tornato al Torino. Il difensore albanese non rientra però nei piani della società granata e il direttore sportivo Gianluca Petrachi è al lavoro per cercargli una nuova squadra. In soccorso del dirigente del Torino è giunto ora il Nimes, società francese che milita nella Ligue 1.



I transalpini hanno mostrato interesse per Ajeti facendo un primo sondaggio con il Torino: la società granata vorrebbe vendere a titolo definitivo il difensore albanese, che era arrivato due anni fa a parametro zero dopo essersi svincolato dal Frosinone.