L'avventura tra Bruno Peres e la Roma è finita. Il terzino brasiliano, in scadenza di contratto, ​volerà per la Turchia dove si appresta a firmare un contratto con il Trabzonspor. Il club turco si prepara a firmare anche l'ex giallorosso Gervinho, che lascerà il Parma per trasferirsi in Turchia insieme al brasiliano.