Il nuovo direttore sportivo della Roma Petrachi (non ancora ufficializzato) continua a lavorare per portare in giallorosso un centrocampista da mettere a disposizione di Fonseca. Come riporta Sportitalia, la corsa a Jordan Veretout prosegue a colpi di sorpassi tra le big sulle tracce del centrocampista della Fiorentina. Nelle ultime ore si sarebbe registrata una brusca frenata nella trattativa tra il mediano francese e il Milan. Uno stop dovuto all’inserimento concreto dei giallorossi. Più defilato al momento il Napoli tra le tre formazioni.