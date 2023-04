Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli prima di Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League.



"Marciniak? Non gioca a favore del Napoli perché a San Siro è stato penalizzato. Come hanno mandato un pessimo arbitro a Milano dovevano mandarne un altro pessimo a Napoli, invece qui arriverà il migliore".



"Per me Kim è l'assenza più rilevante, Anguissa credo che si possa sostituire. Un baluardo difensivo come il coreano è difficile da sostituire, per vari motivi. E' inutile fasciarsi la testa, bisogna guardare avanti e ci sono altri difensori che sicuro avranno voglia di sfruttare questa grande possibilità".