Comunicado #SportingCP SAD sobre a acusação apresentada pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol contra a Sporting SAD e o seu treinador Rúben Amorim.



Loavevano appena sancito, con carta e penna, la decisione di proseguire un matrimonio che sta portando grandissime soddisfazioni dalle parti dell’. Ma come in tutte le favole, ad un certo punto qualcosa si mette male e qualcuno cerca di rovinare il sodalizio. È successo ieri, dopo l’ennesima vittoria dei Leoni, contro il Santa Clara, che ha permesso loro di mantenere i 10 punti di distacco dal Braga secondo in classifica e prossimo avversario in campionato. Laha infatti accusato diloed il suo, in quanto quest’ultimo non sarebbe in possesso deiOra il trentaseienne rischia, ma la duradel club non si è fatta attendere. “Lo Sporting CP denuncia, attraverso questo comunicato, una situazione che considera” – si legge sul sito del club. “Le autorità vogliono condannare l’allenatore Ruben Amorim ad una sanzione di almeno un anno per aver rispettato correttamente i regolamenti in vigore, dal momento che non lo poteva ancora fare. Questo processo e questa accusa costituiscono una, con delle ripercussioni internazionali”.