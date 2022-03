"Chiediamo scusa, è stato un grosso errore. Ma non c'era solo roba nostra". L'Italia si è scusata, per bocca di Leonardo Bonucci, sullo stato in cui la squadra di Mancini ha lasciato gli spogliatoi del Barbera dopo la sfida con la Macedonia del Nord. E la Figc ha fatto altrettanto contattando il Palermo, ma gli Azzurri fanno notare che qualcosa non torna. "Un grosso punto interrogativo" lo chiama Bonucci, riferendosi alle immagini sugli spogliatoi nelle quali si vedono bucce di banane sparse e cannoli spiaccicati per terra, "e nessuno ha mangiato né banane, né cannoli".



SOSPETTO VENDETTA - Cosa non torna dunque? Il sospetto è che il tutto sia da ricollegare a una piccola vendetta nei confronti dello staff azzurro. Il filmato, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere opera organizzata da chi aveva chiesto ai magazzinieri un gran numero di magliette e felpe della Nazionale, ricevendone però solo tre o quattro. La puntualizzazione non cancella certo la figuraccia dell'Italia e la speranza è che la promessa di Bonucci sia comunque rispettata: "La prossima volta faremo più attenzione".