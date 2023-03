Christian Bucchi parla a Radio Kiss Kiss: “Kvara é Osimhen? Sono giovani, ma già dotati da madre natura. Hanno velocità e potenza, qualità naturali. Ma una caratteristica che mi colpito molto è l’impatto mentale che hanno avuto entrambi in una piazza difficile come Napoli. Avrei voluto rubare loro un po’ di tutto. I complimenti vanno a chi li ha presi e li ha portati a Napoli. Oltre all’aspetto offensivo, nel Napoli redo ci sia il difensore più forte al mondo. Ha la struttura, la velocità, potenza, anticipo, il coraggio, l’apprendimento, come nessun’altro. Oggi Van Dijk non è ai livelli di Kim che mi ha impressionato in un modo incredibile”.