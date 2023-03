Una sconfitta non può scalfire le certezze che questo Napoli si è costruito, con lavoro e passione, nel corso di questa stagione. Una di queste è rappresentata dagiocati: 3 in campionato ( con quelli fondamentali a Milan e Roma), 4 in Champions League e 1 in coppa Italia.- Chi ha convinto decisamente di meno fin qui in azzurro è Tanguiy Ndombelé. Il centrocampista francese, arrivato la scorsa estate in prestito conha ancora qualche settimana per convincere il Napoli. Luciano Spalletti sarà fondamentale per la scelta finale: