Questo pomeriggio l’opinionista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento radiofonico con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni aspetti della pesante sconfitta della Fiorentina contro la Lazio. Questi i temi trattati:



“La Fiorentina adesso è una squadra che non riesce mai a segnare, il problema alla base di tutto è sempre il solito. L’avvio di partita di ieri mi ha per qualche minuto ricordato la squadra dello scorso anno, ma la cosa che mi disturba il fatto è che la Fiorentina aveva messo sotto la Lazio nella prima mezzora ma ha poi perso. I biancocelesti ne sono usciti indenni soltanto per l’imprecisione dei nostri attaccanti. Ieri i ragazzi di Italiano hanno avuto tante occasioni limpide nel primo tempo, la Lazio poi quello che sa fare lo fa in modo splendido, arriva davanti con giocatori che la porta la vedono e hanno tutto”



SI è poi focalizzato sulla prestazione di alcuni singoli: “Quando è entrato in campo ieri Nico Gonzalez sembrava un po' spaventato, anche lo stesso Barak l'ho visto molto confuso rispetto al solito. La Fiorentina non si era comportata malissimo, attaccando bene gli spazi, il problema è che poi facciamo errori anche quando siamo schierati: Se giochi con questo atteggiamento contro le grandi squadre non ti devi sorprendere se le partite poi finiscono 4-0. Oltretutto credo che siano ormai palesi le lacune mentali di alcuni giocatori in rosa: ieri era una di quelle partite in cui se vai in vantaggio poi giochi meglio ma questo non è accaduto. Ieri la squadra è arrivata al tiro 16 volte da dentro l'area su 25 tiri totali ed è un dato clamoroso, come fa però una squadra a non andare in vantaggio dopo venti minuti giocati in quel modo? La partita sarebbe cambiata e la difesa della Lazio avrebbe perso qualche certezza.



Infine ha chiosato parlando di Jovic: “Lui non va abbandonato e lui non deve abbandonarci. Si può anche aspettare il mercato, ma nonostante quello che dice il suo presidente la Fiorentina dopo Vlahovic è rimasta fregata. Negli mesi ha 4-5 attaccanti dopo di lui, senza certezze però trovare le necessarie certezze. Il serbo, ma anche tutta la squadra, prenda esempio da Kouamè e continui a migliorare”.