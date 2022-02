Questo pomeriggio l'ex giocatore di, attualmente telecronista Dazn, è intervenuto in diretta a Radio Bruno Toscana per commentare la stagione fin qui della: dagli enigmi a centrocampo alle ripercussioni per la cessione di. Queste le sue parole:"E’ possibile che, vista l’assenza di, possa esseread adattarsi nel ruolo di regista: anche se sinceramente non credo abbia le caratteristiche adatte. Lui è uno di quei giocatori che hanno bisogno di campo, molto abili nell'uno contro uno; un centrocampista che sa fare assist, ma ha le doti per stare la in mezzo”.“Lui è un altro che può adattarsi in regia, ma che davanti alla difesa non riesce a dimostrare il meglio di sé. Quando era al Verona faceva la differenza in un centrocampo a due, ha dato dimostrazione di sapersi esaltare in una mediana a due. Il marocchino è un giocatore di gamba, abituato a inserirsi in area. Sono dell’idea che tenerlo lì statico in mezzo al campo possa offuscare le sue qualità"."Stasera non sarà facile per la Fiorentina, lodiè un ostacolo molto difficile da superare in casa. I liguri arrivano da un buon momento, sono sereni e giocano senza pressioni. Sta dimostrando di avere un buon gioco, anche se ovviamente resta da sottolineare che i viola hanno una rosa superiore"."Per l’esterno francese ovviamente servirà un momento di adattamento, come tutti quelli che arrivano da un campionato estero.. Quelle come stasera possono essere quel tipo di partite in cui ti sblocchi definitivamente. Sono certo che di qui a fine stagioneriuscira a dimostrare il suo valore nel nostro campionato"."Deco essere onesto, credo che la partenza diandrà sicuramente a ridimensionare la Fiorentina, il serbo era determinante in quel ruolo per la squadra di.A mio parere il mister sta facendo un grandissimo lavoro. Dovranno essere bravi loro a sopperire a quell'assenza lì davanti. Il gruppo è la risorsa migliore che hanno a disposizione".